Жінка померла від коронавірусу, але при цьому у неї була низка супутніх захворювань.

Спеціальна комісія дійшла висновку, що смерть у Києві жінки після першого щеплення від коронавірусу вакциною Spikevax від Moderna не пов'язана безпосередньо з щепленням.

Про це повідомляє "Страна".

"Згідно з аналізами та поданою медичною документацією, причинно-наслідкового зв'язку з вакциною там немає", - стверджує координатор вакцинації в Києві та голова Комісії регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації Василь Животенюк.

Читайте такожСмерть киянки після щеплення Moderna: лікар пояснивши, що могло статисяЗа його словами, жінка померла від коронавірусу, але при цьому у неї була низка супутніх захворювань.

Животенюк зазначив, що пацієнтка страждала від цукрового діабету та ожиріння другого ступеня.

"Якщо аналізувати аналізи, то у неї процес не менше 14 днів", - каже він.

Смерть Киянки після щеплення вакциною Moderna: що відомо

50-річна жінка повернулася з Туреччини 1 серпня. Через 4 дні вона зробила щеплення вакциною Moderna, і наступного дня у неї з'явився біль в руці і незначна лихоманка з температурою 37,2°C.

9 серпня її стан різко погіршився - у жінки почалася задишка. Її госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №4 у вкрай важкому стані, де у пацієнтки підтвердився COVID-19. 10 серпня вона померла.

Нагадаємо, що вакцина від Moderna досі офіційно не була зареєстрована в Україні. В МОЗ це пояснюють тим, що препарат був дозволений регуляторами ВООЗ, США та Європи.

Автор: Станислав Кожемякин