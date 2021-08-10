Для реєстрації препарату виробник вакцини має звернутися до державного регулятора із відповідною заявою, пояснили в міністерстві.

У Міністерстві охорони здоров'я прокоментували інформацію стосовно того, що в Україні щеплення від коронавірусу роблять незареєстрованою американською вакциною Moderna.

Про це йдеться у відповіді МОЗ на запит УНІАН.

У міністерстві пояснили, що для реєстрації препарату, виробник вакцини має звернутися до державного регулятора із відповідною заявою про державну реєстрацію.

"Така норма діє не лише в Україні, а й у країнах ЄС, США та під час перекваліфікації препарату Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Міністерство веде перемовини із виробником, щоб ця вакцина була зареєстрована в Україні. Враховуючи те, що вакцина була дозволена до екстреного застосування регуляторами ВООЗ, США та Європи, міністерством було прийнято рішення, у разі отримання цього препарату, як гуманітарної допомоги, дозволити вакцинацію ним проти COVID-19 в Україні. Відповідно до чинного законодавства, ми маємо право використовувати незареєстровані в Україні ліки у разі надзвичайної ситуації", - зазначили в МОЗ.

У міністерстві також додали, що в Україні створено та функціонує потужна система фармаконагляду, гармонізована з міжнародними стандартами здійснення фармаконагляду.

Також у МОЗ наголосили, що за кожним, хто отримав першу дозу вакцини від Moderna, зарезервована друга доза препарату з цієї ж партії.

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Як повідомляв УНІАН, 18 липня Україна отримала 2 млн доз вакцини Moderna. Препарат надано урядом США через глобальну ініціативу COVAX. Вакцина з цієї поставки призначена для організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що після повного курсу щеплення Moderna можна буде отримати міжнародний сертифікат. Повний курс передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів.

Автор: Леся Лещенко