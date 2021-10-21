Сьогодні на найбільших залізничних вокзалах відрили пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19.

В Україні в першій половині доби на залізничних вокзалах за допомогою експрес-тестувань було виявлено 18 хворих на COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Маємо перші результати експрес-тестування на COVID-19 на залізничних вокзалах! Завдяки роботі "Укрзалізниці", яка організувала на найбільших вокзалах країни експрес-тестування для пасажирів без документа про щеплення, за першу половину доби вдалось виявити 18 хворих на COVID-19", - написав Кузін.

Він додав, що після поїздок таких громадян, інфікованих могло стати в десятки разів більше, залежно від того, в яких саме потягах вони мали прямувати, та як довго тривали б їхні подорожі.

Заступник глави МОЗ наголосив, що наразі в Україні активно циркулює штам коронавірусу "Дельта", швидкість поширення якого у кілька разів вища, ніж у базового штаму, і навіть люди із безсимптомним перебігом хвороби можуть інфікувати інших.

Кузін також повідомив, що 18 позитивних результатів вдалось виявити за результатами 500 загалом проведених експрес-тестів.

"За цей же час у дев’яти пунктах вакцинації, розташованих на залізничних вокзалах, вдалось вже зробити понад 200 щеплень. Також 18 пасажирів не допустили до поїздок, оскільки в них не було ні документу про щеплення, ні негативного результату тестування…" - написав він.

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Заступник міністра нагадав, що для зручності пасажирів потягів "Укрзалізниця" організувала на найбільших залізничних вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19. Зробити щеплення проти COVID-19 можна на вокзалах у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Коростені та Ніжині. Одразу після вакцинації громадян може отримати документ про введення однієї дози вакцини (форма 063-О), який можна пред’явити для подорожей.

Кузін також повідомив, що можливість пройти експрес-тестування на коронавірусну хворобу стала доступною також на залізничних вокзалах у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Мукачево, Кривому Розі, Вінниці та Полтаві.

Нові правила пасажирських перевезень

Відсьогодні міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів COVID-сертифікатів, негативних результатів ПЛР-тестів чи тестів на антиген.

Через запровадження нових правил сьогодні пасажиропотік на "Укрзалізниці" зменшився на 20%, у порівнянні з іншими днями, а продаж квитків – на 40%.

Автор: Наталія Хаджі