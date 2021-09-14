Він перебуває на самоізоляції.

Хворий на COVID-19 голова Верховної Ради України Дмитро Разумков почувається добре і виконує свою роботу дистанційно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова", до якої долучився по відеозв'язку.

На запитання, хто наразі виконує функції голови ВР, доки спікер на самоізоляції, Разумков пояснив: "Я виконую функції голови Верховної Ради, поки мені доручила це робити Верховна Рада України. Я дійсно на самоізоляції поки що вимушеній. Але весь функціонал, який з цим пов'язаний, я можу виконувати, стан здоров'я дозволяє. Я розумію, що, мабуть, комусь хотілося б приміряти крісло голови Верховної Ради, але, на жаль для них, я себе більш ніж добре почуваю", - запевнив голова ВР.

Разумков захворів на COVID

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2020 року Разумков заявив, що захворів на COVID-19. Він перебував на самоізоляції і працював віддалено.

10 вересня 2021 року він повідомив, що знову захворів на COVID-19. Спікер зауважив, що перебуватиме на самоізоляції та працюватиме дистанційно.

Автор: Таня Поляковська