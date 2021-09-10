За його словами, ніяких симптомів у нього не було, а коронавірус виявив тест.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумов, який 8 вересня провів позачергове засідання парламенту, знову заразився COVID-19. За його словами, ніяких симптомів у нього немає.

Про це політик повідомив у Facebook.

"Якщо вам раптом здавалося, що всі ці тести перед масовими заходами - це безневинна формальність або данина духу часу і насправді їх просять зробити для проформи, то я вас розчарую. Сьогодні, наприклад, такий, на перший погляд, формальний тест перед масовим заходом допоміг виявити хворого, який, сам того не знаючи, міг би заразити кілька сотень почесних гостей. Тест виявив мене", - йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що 11 вересня мав виступати на Ялтинській європейській стратегії з теми верховенства права в Україні.

Читайте такожCOVID-19 стає" епідемією невакцинованих осіб " - Ляшко"На жаль, не зможу відвідати захід особисто, адже для дотримання всіх протиепідемічних вимог сьогодні здав тест на коронавірус. Він виявився позитивним. Дякуємо організаторам за чітку позицію в питанні протидії пандемії, яка і дозволила виявити хворобу, адже явних симптомів не було. Сподіваюся, що зможу виступити online", - зазначив Разумков.

При цьому він вказав, що почувається добре та буде працювати дистанційно.

Як раніше повідомляв УНІАН, Перший раз Дмитро Разумков заявив про те, що заразився коронавірусом 11 листопада 2020 року. Після двотижневої самоізоляції, тест спікера Ради як і раніше показав позитивний результат і він заявив про продовження свого вимушеного карантину.

Автор: Анастасія Горбачова