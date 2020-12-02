За словами очільника МОЗ, зараз багато чого залежить від наших народних депутатів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов планує проводити зустрічі з головами фракцій Верховної Ради щодо питання необхідності збільшення фінансування потреб медицини у бюджеті на наступний рік.

Читайте такожЯк у Анкарі: в Україні можуть почати будувати лікарні за турецьким досвідомЯк передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на щоденному брифінгу.

"Ми повинні все зробити, щоб фінансування медицини було на належному рівні. Саме за це я б'юся та говорю. Я вважаю, що зараз багато чого залежить від наших народних депутатів. Я готовий зустрічатися з кожним депутатом, показувати всі наші розрахунки, доводити всі цифри... Отже, я буду зустрічатися з усіма головами фракцій для того, щоб довести їм ті цифри та розрахунки, які МОЗ готувало у своєму бюджетному запиті", - сказав Степанов.

Фінансування медицини

27 листопада Кабінет міністрів передав до Верховної Ради проект закону "Про державний бюджет України на 2021 рік", який буде розглянуто парламентом у другому читанні.

28 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що уряд не підтримав ініційоване МОЗ збільшення видатків на медицину у проекті держбюджету-2021.

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Автор: Леся Лещенко