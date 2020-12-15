За словами міністра, якщо зарплати медиків залишаться на нинішньому рівні, вони почнуть масово виїжджати з країни, враховуючи високий попит на медпрацівників за кордоном.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся з відеозверненням до народних депутатів, у якому закликав парламентарів суттєво підвищити зарплати медиків у 2021 році.

"Так, бюджет збалансований, але цей баланс не може влаштовувати. Він несправедливий щодо наших медиків, заробітна плата яких має фінансуватися в необхідному обсязі", - заявив Максим Степанов.

Він закликав народних депутатів виконати загальний борг перед медпрацівниками і забезпечити їм підвищення зарплат.

За його словами, якщо зарплати медиків залишаться на нинішньому рівні, вони почнуть масово виїжджати з країни, враховуючи високий попит на медпрацівників за кордоном.

"Якщо держава не забезпечить гідну зарплату медичним працівникам, то вони масово почнуть виїжджати з країни за кордон, де на них чекають з нетерпінням", - підкреслив Максим Степанов.

За його словами, справедливі зарплати лікарів - це 23 тис.грн, середнього медперсоналу - 17 тис. грн, молодшого медперсоналу - 12 тис грн. Такий рівень оплати праці медпрацівників був закладений МОЗ. І Міністерство сподівається, що він буде врахований при голосуванні проекту бюджету-2021.

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Автор: УНІАН