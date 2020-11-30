Дніпровські школярі-винахідники YOVi team створили проєкт «Smart mask», мета якого – позбавитися необхідності перевірятися на COVID у лабораторіях. Команда розробила маску, обладнану всередині датчиками, що діагностують показники легень та серця – частоту дихання та пульс, а також температуру тіла, що в купі виявляють головні симптоми коронавірусу. Окрім того, зовнішні датчики вимірюють температуру, вологість та рівень забрудненості довколишнього повітря. Уся інформація передається користувачу через блютус на спеціальний додаток у телефоні.

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Учасниця команди розробників, призер обласної олімпіади з астрономії та астрофізики та переможниця модуля «Екологія & Енергетика» від благодійного освітнього проєкту STEM is FEM Марія Калініченко, розповіла – ідея виникла під час роздумів команди щодо того, як допомогти із подоланням коронакризи.

«Наша команда не могла сидіти, склавши руки і дивитися, як люди помирають. Ми були досить збентежені подіями в Італії та Іспанії, а коли вірус прийшов в Україну, то зрозуміли, що час діяти. Ідею розумної маски запропонував учасник команди Артем Кісельов. Звичайно, що для втілення такого масштабного проєкту не вистачило б лише шкільних знань, адже у нас в Україні навіть немає таких предметів. Саме тому основна задача YOVi team полягає в тому, щоб розвинути цю галузь в нашій державі. Дуже добре, що ми в цій справі не самі і існують такі проєкти, як STEM is FEM, які допомагають молоді, і зокрема дівчатам, почуватися впевненіше в науковому світі та сфері робототехніки», – каже Марія.

«Важливою складовою модулів STEM is FEM є мотиваційні лекції, які допомагають учасницям повірити у власні сили та зрозуміти, у яких напрямах вони можуть розвиватися у майбутньому. Приємно спостерігати, як наші випускниці долучаються до команд різних стартапів та запускають соціально значимі проєкти. Розробка «розумної» маски, що фіксує основні симптоми респіраторних захворювань, – одна з таких ініціатив», – впевнений один з ініціаторів STEM is FEM, керівник компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

Зі своїм винаходом школярі планують взяти участь у всесвітніх змаганнях з робототехніки – FIRST Robotics Competition, що відбудуться у США. Проте, команді не вистачає коштів на виготовлення прототипу, що є обов’язковою умовою участі у конкурсі. Наразі команда шукає спонсорів, які бажають допомогти українській команді представити нашу країну на всесвітньому чемпіонаті.

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Автор: УНІАН