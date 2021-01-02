У своєму дописі в Facebook Уляна Супрун дала останню пораду українцям.

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун 1 січня повідомила, що публікує в Facebook свій останній пост.

У цьому дописі на сторінці в Facebook Супрун попрощалася з українцями, побажала всім здорового глузду та дала останню пораду.

"У перший день нового року публікую на своїй facebook-сторінці останній пост. І хочу дати вам останню пораду. Українці - непереможні. Конфліктуйте і не робіть компромісів зі злом. Думайте про суспільство та країну, а не лише про себе. Ухвалюйте рішення так, наче цього більше ні від кого очікувати. Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший", - написала Супрун.

"P. S. Якщо маєш сміливість прощатися, завжди будеш тримати надію до побачення", - додала вона.

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Уляна Супрун: що було раніше

Заступником міністра охорони здоров'я України, а також в.о. міністра, Уляну Супрун призначили у липні 2016 року. На цій посаді вона була до 29 серпня 2019 року, після чого сформувався новий уряд і вона із заступниками написали заяву про звільнення.

Кабінет міністрів під час засідання 4 вересня 2019 року звільнив з посади за власним бажанням в.о. глави МОЗ і першу заступницю міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

Після завершення роботи у міністерстві охорони здоров'я Супрун продовжувала громадську діяльність у сфері медицини та вела популярний Фейсбук-блог, де давала поради щодо здоров'я й розвінчувала міфи довкола хвороб і методів їхнього лікування.

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Автор: УНІАН