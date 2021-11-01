Влада намагається оперативно розв'язати проблему, з'ясували журналісти.

У COVID-лікарнях Одеси до вечора понеділка, 1 листопада, може не вистачити кисню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні на засіданні оперативного штабу.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левона Нікогосяна, вранці 2 тонни кисню завезли в міську інфекційну клінічну лікарню, також доставка очікується в МКЛ № 1, 8 і 5. Однак, за словами чиновника, його вистачить ненадовго.

Зокрема, на ранок понеділка, в інфекційній лікарні було менш як 4 тонн кисню, в МКЛ №5 – 250 літрів, дитячій опорній лікарні – 138, в пологовому будинку – 400 літрів, МКЛ № 10 – 300 літрів і в МКЛ №8 – всього 200 літрів. При цьому, наприклад, тільки в лікарні №10 за вчорашній день було витрачено 1,3 тонни.

Читайте такожВ Одесі розв'язали гостру проблему з киснем для хворих на коронавірусЯк зазначив Нікогосян, сьогодні 2 тонни кисню повинна доставити в місто компанія "Кріогенсервіс", але з Одеського припортового заводу поставок не очікується.

"Кожного дня потреби в кисні зростають", – акцентував Нікогосян.

За словами віце-мера Михайла Кучука, в Одесу з міста Курахове (Донецька область) виїхала спецмашина з 18 тоннами кисню, але в дорозі вона пробуде не менше 12 годин. При цьому, за даними віце-мера, автомобіль може затриматися, оскільки цьому постачальнику потрібно розв'язати питання з сертифікацією.

"Зараз очікуємо рішення області (обласної влади – УНІАН), що б нам дали хоча б 2 тонни з припортового заводу. Без нього нам до вечора не вистачить. Ми кожен день "управляємо" киснем в ручному режимі...", – підкреслив віце-мер.

За словами віце-мера Світлани Бедреги, пацієнти, які перебувають у тяжкому стані, виживають виключно на потоковому кисні, і людей, які його потребують, 67% від загального числа госпіталізованих.

За інформацією Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, за останню добу COVID-19 виявили у 584 одеситів.

За даними на ранок понеділка, в лікарнях Одеси перебувають 996 пацієнтів з COVID-19, з них 652 – у тяжкому стані. На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні – 276 інфікованих, з них 25 осіб – у стані середньої тяжкості, 251 – у тяжкому стані, у тому числі 15 осіб на ШВЛ.

У міській лікарні №5 – 328 пацієнтів, у лікарні №8 – 118, у МКЛ №1 – 101, у МКЛ №10 — 80 осіб, у дитячій міській лікарні №3 – 64 дитини.

Вранці в опорних лікарнях міста були в наявності 24 ліжка для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Нагадавши, коронавірус в Україні станом на 1 листопада діагностовано у 2 936 238 осіб, одужали 2 442 098 пацієнтів, а померли – 68 027.

Автор: Лариса Козова