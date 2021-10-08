В Україні стала доступною ще одна послуга з вакцинації від коронавірусу для людей похилого віку. Проте, поки що лише у двох регіонах. Так, пенсіонери Київської та Чернівецької областей зможуть отримати COVID-щеплення просто у відділеннях Укрпошти.
Як повідомили у прес-службі Київської ОДА, 7 – 8 жовтня на Київщині мобільні бригади працюватимуть паралельно в 12 громадах. Надалі перелік оновлюватимуть.
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"Крім центрів і пунктів щеплень, ми тепер даємо можливість вакцинуватися пенсіонерам і у відділеннях Укрпошти. Це дозволить нашим літнім людям убезпечити своє здоров'я від тяжкого перебігу коронавірусу", – заявив голова Київської ОДА Василь Володін.
Адреси відділень Укрпошти, де мобільні бригади вакцинуватимуть пенсіонерів
Крім того, з 7 жовтня відкрили 8 мобільних пунктів у відділеннях Укрпошти в Чернівецькій області, повідомили в Чернівецькій ОДА.
Адреси відділень Укрпошти у Чернівцях, де вакцинуватимуть літніх
- на вулиці Мізунській, 1;
- Буковинській, 33а;
- та Гагаріна 36а.
Інші пункти відкрили також відкрили на Укрпошті в:
- Кельменцях;
- Вижниці;
- Путилі;
- Сокирянах;
- Берегометі.
Нагадаємо, в Україні наразі триває п'ятий етап вакцинації. Щеплення може безкоштовно зробити кожен охочий з 18 років. В Україні роблять щеплення препаратами CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca і Moderna.
Раніше УНІАН писав, що за даними МОЗ 82% всіх померлих від COVID-19 - це літні люди віком понад 60 років. Тому вакцинація цієї групи людей залишається пріоритетом в Україні.