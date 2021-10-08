Поки що таку можливість отримали лише мешканці Київської та Чернівецької областей.

В Україні стала доступною ще одна послуга з вакцинації від коронавірусу для людей похилого віку. Проте, поки що лише у двох регіонах. Так, пенсіонери Київської та Чернівецької областей зможуть отримати COVID-щеплення просто у відділеннях Укрпошти.

Як повідомили у прес-службі Київської ОДА, 7 – 8 жовтня на Київщині мобільні бригади працюватимуть паралельно в 12 громадах. Надалі перелік оновлюватимуть.

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"Крім центрів і пунктів щеплень, ми тепер даємо можливість вакцинуватися пенсіонерам і у відділеннях Укрпошти. Це дозволить нашим літнім людям убезпечити своє здоров'я від тяжкого перебігу коронавірусу", – заявив голова Київської ОДА Василь Володін.

Адреси відділень Укрпошти, де мобільні бригади вакцинуватимуть пенсіонерів

Крім того, з 7 жовтня відкрили 8 мобільних пунктів у відділеннях Укрпошти в Чернівецькій області, повідомили в Чернівецькій ОДА.

Адреси відділень Укрпошти у Чернівцях, де вакцинуватимуть літніх

на вулиці Мізунській, 1;

Буковинській, 33а;

та Гагаріна 36а.

Інші пункти відкрили також відкрили на Укрпошті в:

Кельменцях;

Вижниці;

Путилі;

Сокирянах;

Берегометі.

Нагадаємо, в Україні наразі триває п'ятий етап вакцинації. Щеплення може безкоштовно зробити кожен охочий з 18 років. В Україні роблять щеплення препаратами CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca і Moderna.

Раніше УНІАН писав, що за даними МОЗ 82% всіх померлих від COVID-19 - це літні люди віком понад 60 років. Тому вакцинація цієї групи людей залишається пріоритетом в Україні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко