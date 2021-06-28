Наголошується, що в області рівень охоплення тестуванням на COVID-19 не відповідає "зеленій" зоні епіднебезпеки. На Київщині цей показник протягом трьох останніх днів знизився нижче граничної позначки та наразі становить 285.

У Київській області показник охоплення тестуванням на інфікування коронавірусом наразі не відповідає «зеленому» рівню епідемічної небезпеки.

Зокрема, як вказується на сайті Міністерства охорони здоров’я, за встановленого рівня у 300 зроблених тестів на 100 тисяч населення на Київщині цей показник протягом трьох останніх днів знизився нижче граничної позначки та наразі становить 285.

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Також у столиці рівень захворюваності на COVID-19 перевищує показник - не менш як 75 на 100 тисяч населення. На сьогодні він становить 85.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні було виявлено 285 нових випадків COVID-19.

З початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 2 млн 234,2 тис. осіб, померли – майже 52,3 тис.

За даними МОЗ, від 9 червня в Україні епідемічна ситуація у всіх регіонах відповідає «зеленому» рівню епідемічної небезпеки.

16 червня уряд продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року, при цьому на всій території країни встановлено “зелений” рівень епіднебезпеки.

В таких умовах у громадському транспорті та під час масових заходів або відвідування приміщень всі учасники мають дотримуватись маскового режиму. Відповідно робота закладів громадського харчування, розважальних закладів, кінотеатрів та інших закладів культури, проведення масових заходів дозволяється за умови носіння відвідувачами масок та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.

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Автор: Костянтин Гончаров