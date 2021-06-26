У четвер підтверджених випадків було 876.

У п’ятницю, 25 червня, в Україні підтвердили 756 випадків інфікування коронавірусом: 29 дітей і 12 медиків.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

До лікарень з ускладненнями госпіталізували 526 людей. Водночас 1 835 одужали, а 35, на жаль, померли.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 233 546 осіб. З них 2 161 972 одужали, а 52 269 померли.

Читайте такожКитай шантажував Україну зупинкою поставок вакцини від коронавірусу - АРЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

У четвер підтверджених випадків було 876. З 18 червня кількість інфікованих на добу не перевищує тисячу осіб. Кількість тих, хто одужав за добу, як і раніше перевищує число хворих. Така динаміка спостерігається майже два місяці.

Коронавірус у Києві: дані на 26 червня 2021

У столиці вчора виявили понад 200 хворих на COVID-19, померла одна людина. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«205 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина. Всього за період пандемії в місті 5 тис. 187 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 213 тис. 235», – повідомив Кличко.

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Учора захворіли 114 жінок віком від 18 до 81 року, 81 чоловік віком від 19 до 71 року, а також 6 дівчаток від 7 місяців до 16 років і 4 хлопчики від 1 до 14 років.

До лікарень госпіталізували 16 хворих, а також 57 людей з підозрою COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 210 людей. Загалом коронавірус подолали 204 тис. 144 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 39, у Дніпровському – 34 та в Оболонському районі – 28 випадків.

Однак пандемію Україна поки не подолала, кажуть фахівці, а тому немає приводу пом’якшувати карантин. 23 червня в країні виявили перші випадки інфікування небезпечним штамом коронавірусу «Дельта» - у прибулих з Росії.

За даними аналітиків, в Україні у разі спалаху COVID-19 через «індійський» варіант вірусу система охорони здоров’я «протримається» місяць-півтора.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам «Дельта» домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та мати тяжчі наслідки, ніж у західних країнах.

Експерт ВООЗ, епідеміолог, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталія Виноград заявила, що всі вакцини, які є в Україні, захищають від «індійського» («Дельта») штаму коронавірусу, але з меншою ефективністю, ніж від інших варіантів.

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Автори: Яна Ставська, Вікторія Токарєва