За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві.

В Україні за минулу добу, 28 червня, зафіксовано 285 нових підтверджених випадків коронавірусу. З них 116 зафіксовані в Києві.

Про це повідомляти прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема захворіли 19 дітей та 3 медичних працівників. Вчора 384 пацієнти були госпіталізовані, 723 — одужали, а 9 — померли від ускладнень.

Читайте такожУ Харкові планують проводити ПЛР-тести для виявлення індійського штаму коронавірусу " Дельта"Так, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (116), Дніпропетровській (24), Київській (22), Миколаївській (20) та Одеській (11) областях.

Лабораторії зробили 19 477 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 12 098, методом ІФА — 2 442. Також зробили 4 937 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 10,8 мільйона ПЛР-тестувань.

З початку пандемії в нас зафіксували 2 234 281 випадок зараження коронавірусом. З них 52 295 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 163 792 — одужали.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

В Україні вчора щеплення від COVID-19 отримали понад 18,6 тис. осіб.

«18 631 людину щеплено проти COVID-19 за добу 27 червня 2021 року. Одну дозу отримали 11 041 людина, повністю імунізовані - 7 590 людей», - йдеться в повідомленні.

Вказується, що протягом доби працювали 123 мобільні бригади, 241 пункт щеплення; 83 центри вакцинації.

Станом на 27 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 749 тис. 035 людей.

Загалом в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 млн 904 тис. 880 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози вакцин – 579 тис. 888 осіб.

Нагадаємо, в Україні у всіх регіонах вже працює понад 130 центрів масової вакцинації проти COVID-19, в яких прищеплюють людей, які записалися в лист очікування через "Дію" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

У центрах вакцинації прищеплюють як тих, кого попередньо запросили телефонним дзвінком або повідомленням, так і по іншій черзі всіх бажаючих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в аркуші очікування. Пріоритет віддається літнім людям.

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автори: Ольга Броскова, Костянтин Гончаров