Кампанія з вакцинації від коронавірусу стартувала в Україні у лютому.

Масова вакцинація у Києві може відбуватися не тільки у вихідній, а й у будні.

Про це повідомляє Новое время у Telegram.

Йдеться про графік роботи центру вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру, що на Броварському проспекті. З початку червня там вводять дози вакцини громадянам з електронних черг за попередніми записами.

«Влада Києва вивчає питання роботи центру COVID-вакцинації на базі МВЦ протягом усього тижня. Це зокрема через те, що минулих вихідних кількість бажаючих щепитися зменшувалася після обіду», – пише видання.

Читайте такожЗМІ дізналися про регулярні візити "слуги" Тищенка до пластичного хірургаКампанія з вакцинації від коронавірусу стартувала в Україні в лютому 2021 року. Тоді ін’єкції вводили лише людям з груп ризику. Водночас на початку червня в Києві, Одесі та Львові відкрилися перші центри, у яких щеплення від коронавірусу роблять усім охочим. Згодом у регіонах України їх відкрили понад 50.

5 червня у зв’язку з обмеженим графіком роботи біля МВЦ спостерігався натовп за першою дозою вакцини. Тоді громадянам кололи ін’єкції у порядку «живої» черги.

Вакцинують громадян у вихідні – суботу й неділю з 10:00 до 17:30. Водночас у Києві заплановані щеплення з 19 і 20 червня перенесли на четвер та п’ятницю – 17 й 18 червня. Наразі населення імунізують китайським препаратом CoronaVac. Вакцина поки не затверджена європейським регулятором, а отже відсутня в електронному сертифікаті вакцинації ЄС, що спрощує в’їзд на територію країн блоку.

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Автор: Яна Ставська