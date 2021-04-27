За інформацією КМДА, щеплення громадян старше 65 років в місті почнуться з 28 квітня.

Столиця отримала 35 тис. 600 доз вакцини AstraZeneca, що призначені для щеплення осіб 65+ та громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації згідно з дорожньою картою Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.

Для запису на щеплення кияни, старші від 65 років, можуть звертатися до лікаря, з яким підписано декларацію, а у разі її відсутності – до центру первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання.

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У КМДА зазначають, що щеплення від COVID-19 осіб, старших від 65 років, у місті розпочинається з 28 квітня.

Для забезпечення процесу вакцинації підготовлено 85 додаткових пунктів щеплення на базі ЦПМСД та 15 мобільних бригад, із яких 12 навчені працювати з вакциною AstraZeneca та CoronaVac і 2 – із вакциною Pfizer. Ще одна бригада – резервна.

Для збільшення кількості щеплень на добу в столиці додатково відкрито ще 13 пунктів щеплення. Їхня загальна кількість для роботи на третьому етапі складатиме 98.

Вакцинація в Києві: як проходить

У Києві процес вакцинації від COVID-19 розпочався вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), наданою Міністерством охорони здоров’я, 25 лютого.

Першим провакцинованим став завідувач відділенням інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.

22 квітня директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, яка звітувала перед депутатським корпусом Київради, заявила про 46 тис. 548 вже імунізованих киян.

За її словами, вакциною AstraZeneca (Covishield), якої столиця отримала від МОЗ 42 тис. 600 доз, вакциновано понад 19 тис. 600 медичних працівників, 1 тис. 220 соціальних працівників, понад 2 тис. 800 військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил, близько 5 тис. 500 старших від 80 років осіб, 2 тис. 388 осіб працівників критично важливих структур, людей віком від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями тощо.

Вакциною CoronaVac (Китай), якої Київ отримав 17 тис. 200 доз та вакцинацію якою розпочато 15 квітня, станом на 21 квітня щеплено 3 тис. 424 особи. CoronaVac використовується для вакцинації маломобільних осіб, учителів, задіяних у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, паралімпійців, працівників Міністерства внутрішніх справ.

У рамках Міжнародної програми COVAX Києву виділено 4 тис. 680 доз вакцини Pfizer, що мають надходити партіями. 17 квітня столиця отримала перших 1 тис. 117. Ця вакцина використовується, насамперед, для щеплення мешканців та працівників інтернатів для людей похилого віку. Станом на 22 квітня було щеплено 546 осіб, що складає 25% від загальної планової кількості.

За словами Гінзбург, Департамент охорони здоров'я погодив поставку Києву 35 тис. 600 доз вакцини виробництва AstraZeneca.

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Автор: Денис Прядко