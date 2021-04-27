Столиця отримала 35 тис. 600 доз вакцини AstraZeneca, що призначені для щеплення осіб 65+ та громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації згідно з дорожньою картою Міністерства охорони здоров'я.
Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.
Для запису на щеплення кияни, старші від 65 років, можуть звертатися до лікаря, з яким підписано декларацію, а у разі її відсутності – до центру первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання.
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У КМДА зазначають, що щеплення від COVID-19 осіб, старших від 65 років, у місті розпочинається з 28 квітня.
Для забезпечення процесу вакцинації підготовлено 85 додаткових пунктів щеплення на базі ЦПМСД та 15 мобільних бригад, із яких 12 навчені працювати з вакциною AstraZeneca та CoronaVac і 2 – із вакциною Pfizer. Ще одна бригада – резервна.
Для збільшення кількості щеплень на добу в столиці додатково відкрито ще 13 пунктів щеплення. Їхня загальна кількість для роботи на третьому етапі складатиме 98.
Вакцинація в Києві: як проходить
- У Києві процес вакцинації від COVID-19 розпочався вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), наданою Міністерством охорони здоров’я, 25 лютого.
- Першим провакцинованим став завідувач відділенням інфекційної реанімації Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.
- 22 квітня директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, яка звітувала перед депутатським корпусом Київради, заявила про 46 тис. 548 вже імунізованих киян.
- За її словами, вакциною AstraZeneca (Covishield), якої столиця отримала від МОЗ 42 тис. 600 доз, вакциновано понад 19 тис. 600 медичних працівників, 1 тис. 220 соціальних працівників, понад 2 тис. 800 військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил, близько 5 тис. 500 старших від 80 років осіб, 2 тис. 388 осіб працівників критично важливих структур, людей віком від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями тощо.
- Вакциною CoronaVac (Китай), якої Київ отримав 17 тис. 200 доз та вакцинацію якою розпочато 15 квітня, станом на 21 квітня щеплено 3 тис. 424 особи. CoronaVac використовується для вакцинації маломобільних осіб, учителів, задіяних у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, паралімпійців, працівників Міністерства внутрішніх справ.
- У рамках Міжнародної програми COVAX Києву виділено 4 тис. 680 доз вакцини Pfizer, що мають надходити партіями. 17 квітня столиця отримала перших 1 тис. 117. Ця вакцина використовується, насамперед, для щеплення мешканців та працівників інтернатів для людей похилого віку. Станом на 22 квітня було щеплено 546 осіб, що складає 25% від загальної планової кількості.
- За словами Гінзбург, Департамент охорони здоров'я погодив поставку Києву 35 тис. 600 доз вакцини виробництва AstraZeneca.
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