Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 55,6%, порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення.

У Києві за 35-й тиждень 2021 року зареєстровано 6444 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ".

Як зазначено у повідомленні, рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 71%. Наразі показник захворюваності становить 217,5.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 55,6%, порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Дітей захворіло – 2797 (зростання на 43,1%), дорослих – 3647 осіб (зростання на 66,2%).

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У структурі захворюваності діти становлять 43,3%, а на попередньому тижні – 47,1%. Із них 36,6% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 46,1% – зареєстровано 1023 випадки.

До медичних закладів за 35-й тиждень госпіталізовано 346 осіб, серед госпіталізованих – 78 дітей.

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Автор: Лариса Бекета