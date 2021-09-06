Зазначається, що можна робити щеплення від грипу між першою вакциною від COVID-19 і другою, але варто дотримуватися інтервалу.

Поєднувати вакцини від COVID-19 і сезонних хвороб, у тому числі ГРВІ, можна при дотриманні інтервалу у 14 днів.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1".

"ГРВІ та сезонні хвороби будуть. Очікується такий самий епідсезон, як і минулого року. Специфічного або активнішого не очікується", - заявив Кузін.

Головний санлікар нагадав, що зараз починається період вакцинації від сезонного грипу, у МОЗ рекомендують робити щеплення. Кузін пояснив, що поєднувати вакцини від COVID-19 і сезонних хвороб можна, але треба дотримуватися інтервалу у 14 днів.

"Допустиме поєднання вакцини від COVID-19 і сезонного грипу. Це навіть рекомендовано. Рекомендують робити інтервал між двома щепленнями 14 діб-два тижні. Очікувати від вакцинації від грипу, а потім переходити на ковід-вакцинацію. Можна робити щеплення від грипу між першою вакциною від COVID-19 і між другою, але варто, аби було в різниці 14 днів", - пояснив Кузін.

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Як повідомляв УНІАН, вчені заявили, що у найближчому майбутньому вакцини від грипу та коронавірусу скоріше за все будуть об'єднані в один укол. Як стверджують науковці, це дозволить захистити значну частину населення від різних загроз.

Раніше американська біотехнологічна компанія Novavax Inc оприлюднила результати досліджень своєї комбінованої вакцини від COVID-19 і сезонного грипу А та В.

Коронавірус в Україні

5 вересня в Україні було виявлено 773 нові випадки COVID-19, госпіталізовано 635 осіб, 18 осіб померли.

За весь час пандемії в країні на COVID-19 захворіли 2 млн 298 тис. 307 осіб; одужали - 2 млн 213 тис. 177; 54 тис. 001 померли.

Проти коронавірусної хвороби повністю імунізовані більш як 4,2 млн українців.

Автор: Леся Лещенко