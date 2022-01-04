За останній тиждень 2021 року у місті зареєстровано близько 12 тис. хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19.

У Києві захворюваність на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 49,6%.

Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації.

Згідно з офіційними даними, у столиці за 52-й тиждень 2021 року зареєстровано 11 тис. 924 хворих на грип та ГРВІ, зокрема, і на COVID-19.

Читайте також"Омікрон" вже у Києві: зафіксовано перші випадки зараження

У повідомленні зазначається, що загалом у місті спостерігається зниження захворюваності на 18,5% у порівнянні з попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 5 тис. 846 (зниження на 23,2%), дорослих – 6 тис. 078 осіб (зниження на 13,4%).

У структурі захворюваності діти становлять 49%, із них 49,9% – діти шкільного віку.

До медичних закладів за останній тиждень року було госпіталізовано 506 осіб, із них 157 – діти.

Вас також можуть зацікавити новини: