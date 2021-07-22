У столиці підтвердили шість випадків коронавірусу штаму "Дельта".

У столиці поки не планують вводити нові обмеження після того, як підтвердили шість випадків COVID-штаму "Дельта".

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у коментарі сайту "Сьогодні".

"Поки про обмеження ми взагалі не говоримо. Є чіткі норми, яких ми дотримуємося. Наприклад, постанова Кабміну, якою ми користуємося в частині введення тих чи інших обмежень. Поки немає жодних підстав для введення обмежень в Києві, а тим більш жорсткого карантину", - заявив чиновник.

За його словами, всі шестеро інфікованих перебувають у середньому й важкому стані.

"Більша їх частина останнім часом перебувала в Росії. Ми не маємо права розголошувати особисті дані про пацієнтів. Можу додати, що зараз фахівці перевіряють всіх контактних осіб, з якими спілкувалися пацієнти. Вони теж перебуватимуть під наглядом медиків", - зазначив Поворозник.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в Олександрівській лікарні первинним тестуванням виявлено шість випадків COVID-19 штаму "Дельта". Наразі біоматеріал переданий для підтвердження в Київський міський лабораторний центр МОЗ України. Директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург розповіла, що люди, в яких виявлено "Дельту", різного віку – від 21 до 73 років.

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Автор: Юрій Годован