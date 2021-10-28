Столиця вже третій день знаходиться в параметрах, які дозволяють зробити карантин більш жорстким, зазначив заступник голови КМДА.

У п'ятницю, 29 жовтня, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може прийняти рішення щодо переведення Києва в "червону" зону антикоронавірусного карантину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Ситуація складна і напружена. Темпи захворюваності продовжують бити рекорди. І, найсумніше, що продовжуються рекорди по смертності: вчора померли 39 осіб, захворіли понад 1,4 тис. Госпіталізація щодня збільшується. Ми сьогодні третій день знаходимося в параметрах, які із завтрашнього дня дадуть можливість Державній комісії з ТЕБ і НС прийняти рішення про переведення Києва до "червоної" зони карантину", – сказав Поворозник.

За його словами, якщо комісія все-таки залишить Київ у "помаранчевій" зоні, то місто все одно запровадить з понеділка, 1 листопада, додаткові обмеження, про які йшла мова минулого тижня.

Читайте такожУ KSE спрогнозували, коли області України перестануть бути "червоними"Говорячи про життя міста у "червоній" зоні, Поворозник зауважив, що у заклади та установи, де проти COVID-19 щеплений весь персонал, відвідувачі допускатимуться за наявності COVID-сертифікатів або довідок про негативний ПЛР-тест, чи антиген-тест, або про перенесене захворювання.

Також Поворозник повідомив, що громадський транспорт у столиці з понеділка працюватиме у звичному режимі, але будуть обмеження щодо кількості пасажирів.

Водночас він наголосив, що влада міста розглядає питання про допуск у транспорт лише пасажирів з COVID-сертифікатами.

Крім того, столична влада рекомендує підприємцям з понеділка за можливості переходити в онлайн-режим, щоб зменшити навантаження на транспорт і скупчення людей. Однак це не стосується бізнесу, де робота онлайн не можлива: закладів харчування, фітнес-центрів, однак там мають вимагати сертифікати про вакцинацію.

Говорячи про режим роботи навчальних закладів, Поворозник нагадав, що виші вже працюють в онлайні-режимі, учні шкіл перебувають на канікулах, і з наступного тижня вони залишатимуться вдома.

Разом з тим Поворозник повідомив, що сьогодні влада міста проведе консультації з міністерствами освіти та охорони здоров’я, і буде прийнято рішення або про дистанційне навчання, включаючи учнів молодших класів, або про продовження канікул.

"Швидше за все, буде дистанційне навчання", – додав чиновник.

Нагадаємо, 27 жовтня у Києві було зафіксовано антирекорд за кількістю смертей від COVID-19 за добу – 54 летальних випадки, коронавірусну хворобу підтвердили у 1 тис. 416 жителів міста.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитро Хилюк