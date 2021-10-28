В Україні за добу виявили 26 071 новий випадок COVID-19. Це найвищий показник за весь час пандемії коронавірусу в Україні. У числі хворих 1830 дітей та 477 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі.
Також за минулу добу було госпіталізовано 5366 осіб; зафіксовано 576 летальних випадків; одужали 10 006 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 151 504 (зокрема методом ПЛР – 77 573, методом ІФА – 21 960); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 51 971.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 851 804 особи;
- одужало – 2 411 711 осіб;
- летальних випадків – 66 204;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 232 081.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517) і Львівській (1506) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1451 випадок;
Вінницька область – 460 випадків;
Волинська область – 587 випадків;
Дніпропетровська область – 2113 випадків;
Донецька область – 1180 випадків;
Житомирська область – 1668 випадків;
Закарпатська область – 401 випадок;
Запорізька область – 1449 випадків;
Івано-Франківська область – 1258 випадків;
Київська область – 906 випадків;
Кіровоградська область – 184 випадки;
Луганська область – 656 випадків;
Львівська область – 1506 випадків;
Миколаївська область – 593 випадки;
Одеська область – 2296 випадків;
Полтавська область – 1022 випадки;
Рівненська область – 937 випадків;
Сумська область – 825 випадків;
Тернопільська область – 748 випадків;
Харківська область – 1517 випадків;
Херсонська область – 1093 випадки;
Хмельницька область – 1117 випадків;
Черкаська область – 706 випадків;
Чернівецька область – 696 випадків;
Чернігівська область – 702 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
В Україні вкотре встановлено новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 292 тис. осіб. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
За даними МОЗ, 291 тис. 985 людей було щеплено від COVID-19 27 жовтня, одну дозу отримали 212 тис. 684 людини, повністю імунізовані - 79 тис. 301.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 9 млн 576 тис. 177 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 7 млн 217 тис. 383 особи.
Як наголосили у МОЗ, 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.