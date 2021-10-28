За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована в Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

В Україні за добу виявили 26 071 новий випадок COVID-19. Це найвищий показник за весь час пандемії коронавірусу в Україні. У числі хворих 1830 дітей та 477 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5366 осіб; зафіксовано 576 летальних випадків; одужали 10 006 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 151 504 (зокрема методом ПЛР – 77 573, методом ІФА – 21 960); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 51 971.

Читайте такожМоніторингові групи з подолання коронавірусу 1 листопада відновлять роботу в областях

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 851 804 особи;

одужало – 2 411 711 осіб;

летальних випадків – 66 204;

проведено ПЛР-тестувань – 14 232 081.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517) і Львівській (1506) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1451 випадок;

Вінницька область – 460 випадків;

Волинська область – 587 випадків;

Дніпропетровська область – 2113 випадків;

Донецька область – 1180 випадків;

Житомирська область – 1668 випадків;

Закарпатська область – 401 випадок;

Запорізька область – 1449 випадків;

Івано-Франківська область – 1258 випадків;

Київська область – 906 випадків;

Кіровоградська область – 184 випадки;

Луганська область – 656 випадків;

Львівська область – 1506 випадків;

Миколаївська область – 593 випадки;

Одеська область – 2296 випадків;

Полтавська область – 1022 випадки;

Рівненська область – 937 випадків;

Сумська область – 825 випадків;

Тернопільська область – 748 випадків;

Харківська область – 1517 випадків;

Херсонська область – 1093 випадки;

Хмельницька область – 1117 випадків;

Черкаська область – 706 випадків;

Чернівецька область – 696 випадків;

Чернігівська область – 702 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні вкотре встановлено новий рекорд щеплень: за добу вакциновано майже 292 тис. осіб. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, 291 тис. 985 людей було щеплено від COVID-19 27 жовтня, одну дозу отримали 212 тис. 684 людини, повністю імунізовані - 79 тис. 301.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 9 млн 576 тис. 177 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 7 млн 217 тис. 383 особи.

Як наголосили у МОЗ, 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автори: Ірина Погоріла, Вікторія Токарєва