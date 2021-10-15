Роман Головня заявив, що лікарні міста заповнені на 95%.

Херсон перейшов у "червону" зону карантину через високий рівень захворюваності на COVID-19. У зв'язку з цим на вулицях з'явилися "протиковидні" патрулі.

Про це повідомляє прес-служба міської ради Херсона.

"З самого ранку ми моніторимо питання дотримання карантинних вимог - в Херсоні зараз працює 12 протиковідних патрулів. У цьому напрямку посилено працюють також правоохоронні органи", - заявив виконуючий обов'язки заступника міського голови Роман Головня.

При цьому він вказав, що лікарні Херсона вже заповнені більш ніж на 95%, через що пацієнтів доводиться везти в районні лікарні.

Читайте такожЛяшко про бустерне вакцинування: найімовірніше, воно будеВодночас тролейбуси та автобуси вийшли на маршрути в повному складі, але їх заповнюваність не повинна перевищувати кількість сидячих місць.

Місцева влада закликала херсонців вакцинуватися, щоб уберегтися від тяжкого перебігу хвороби.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 15 жовтня встановлюється червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області.

Обмеження не застосовуються, якщо відвідувачі, працівники та організатори будь-яких масових заходів, а також культурних та розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів пройдуть повний курс вакцинації, про що свідчить "зелений" COVID-сертифікат.

Що дозволено в "червоній" зоні:

робота банків;

робота АЗС;

робота ветеринарних магазинів;

робота аптек;

робота продовольчих магазинів.

При цьому в громадських місцях необхідно носити маски та дотримуватися дистанції в 1,5 м.

Автор: Анастасія Горбачова