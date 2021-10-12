Головний санлікар радить укладати декларацію з іншим фахівцем.

У Міністерстві охорони здоров'я визнають проблему з лікарями-антивакцинаторами, які без обґрунтування відмовляють пацієнтів від щеплень. Пацієнтам таких медпрацівників радять шукати іншого лікаря.

Про це в коментарі сайту ТСН заявив головний санлікар України Ігор Кузін.

За його словами, у таких "фахівців" методи лікування можуть не мати ефективності й навіть нести загрозу. Тому варто укладати угоду з іншим сімейним лікарем.

За словами Кузіна, МОЗ прицільно стежить за кількістю вакцинованих пацієнтів у сімейних лікарів.

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"Це дозволяє нам виявити прицільно тих антиванцинщиків серед лікарів, які, на жаль, все ж таки трапляються в межах медичної спільноти. Але загальна рекомендація – це відмовлятися від такого лікаря, шукати іншого", - сказав він.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко порадив антивакцинаторам поспілкуватися з родичами хворих на коронавірус, які приходять їх відвідувати в лікарнях, де ті перебувають на кисневій терапії або у відділенні інтенсивної терапії.

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Автор: Юрій Годован