За словами головного санітарного лікаря першою використовуватиметься у країні саме така вакцина, термін придатності якої добігає кінця.

В Україні є вакцини проти коронавірусу, термін придатності яких закінчується вже восени 2021 року. Міністерство охорони здоров'я планує максимально ефективно їх використати.

Про це Фактам ICTV повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Кузін наголосив, що жодна вакцина з вичерпаним терміном придатності не буде використана на території України. Водночас першими використовуватимуть в країні саме ті вакцини, термін придатності яких добігає кінця.

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За даними санлікаря, у жовтні-листопаді збігає термін застосування для близько 3 мільйон доз AstraZeneca на обласних складах. А також близько 1,1 мільйона вакцини Pfizer, яка має термін придатності до кінця листопада та до кінця грудня.

"У середньому Україна робить 120-150 тис. щеплень протягом однієї доби і близько мільйона протягом тижня. Тому це кількість реально використовувати до кінця терміну придатності", - наголосив Кузін.

Вакцини будуть перерозподіляти між регіонами, щоб максимально не втратити жодної дози.

"Якщо в якомусь регіоні вакцина має ризик бути невикористаної до кінцевого терміну зберігання, вона розподіляється в ті регіони, де вона використовується більш активно", - пояснив Кузін.

Відтак, зрозуміло, що найближчим часом в Україні будуть вакцинувати від коронавірусу препаратами від AstraZeneca і Pfizer.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

З початку вакцинальної кампанії щеплено 5 666 019 людей, з них отримали одну дозу – 5 666 017 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 407 024 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 073 041 щеплення.

Тобто, фактично очільник МОЗ Віктор Ляшко виконав обіцянку вакцинувати проти коронавірусу 5 мільйонів українців за літо, щоправда, із затримкою у тиждень. Пояснив це міністр тим, що державні свята вплинули на темпи вакцинації.

На сьогодні щеплення проводять препаратами: Covishield, Coronavac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca, Janssen від Johnson & Johnson, Moderna. Усі вони визнані ВООЗ.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко