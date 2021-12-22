1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення від COVID-19 в Україні будуть зачиненими.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич на брифінгу щодо ситуації з поширенням COVID-19 на території України.
"Інформую, що 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими", - сказала вона.
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В інші дні, за її словами, вони працюватимуть за звичайним розкладом.
Нагадаємо, на сьогодні в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 461 449 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 141 446.
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Загалом з початку вакцинальної кампанії проведено 27 603 218 щеплень.