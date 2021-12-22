Найбільша кількість нових хворих на коронавірус за добу зафіксована у Києві та Запорізькій області.

В Україні за добу виявили 6363 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 534 дитини та 208 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2241 особу; зафіксовано 301 летальний випадок; одужали 19 494 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 81 514.

Читайте такожШість областей України 23 грудня перейдуть до "жовтої" зони карантинуЗа весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 623 079 осіб;

одужало – 3 376 899 осіб;

летальних випадків – 93 909;

проведено ПЛР-тестувань – 16 566 449.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1403;

Вінницька область – 251;

Волинська область – 376;

Дніпропетровська область – 170;

Донецька область – 362;

Житомирська область – 120;

Закарпатська область – 182;

Запорізька область – 392;

Івано-Франківська область – 158;

Київська область – 354;

Кіровоградська область – 95;

Луганська область – 77;

Львівська область – 166;

Миколаївська область – 219;

Одеська область – 154;

Полтавська область – 349;

Рівненська область – 244;

Сумська область – 157;

Тернопільська область – 130;

Харківська область – 213;

Херсонська область – 121;

Хмельницька область – 183;

Черкаська область – 309;

Чернівецька область – 87;

Чернігівська область – 91.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.