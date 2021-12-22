В Україні за добу виявили 6363 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 534 дитини та 208 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2241 особу; зафіксовано 301 летальний випадок; одужали 19 494 осіб.
Крім цього, проведено тестувань за добу – 81 514.
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- захворіло – 3 623 079 осіб;
- одужало – 3 376 899 осіб;
- летальних випадків – 93 909;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 566 449.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1403;
Вінницька область – 251;
Волинська область – 376;
Дніпропетровська область – 170;
Донецька область – 362;
Житомирська область – 120;
Закарпатська область – 182;
Запорізька область – 392;
Івано-Франківська область – 158;
Київська область – 354;
Кіровоградська область – 95;
Луганська область – 77;
Львівська область – 166;
Миколаївська область – 219;
Одеська область – 154;
Полтавська область – 349;
Рівненська область – 244;
Сумська область – 157;
Тернопільська область – 130;
Харківська область – 213;
Херсонська область – 121;
Хмельницька область – 183;
Черкаська область – 309;
Чернівецька область – 87;
Чернігівська область – 91.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.