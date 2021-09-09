На поточному етапі вакцинації українців не щеплюватимуть третьою дозою.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, кому рекомендують вводити бустерні дози вакцини проти COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

На запитання щодо того, чи потрібно українцям вакцинуватися третьою дозою, він відповів наступним чином: "На цьому етапі - ні".

За словами Кузіна, вже є багато статей науковців щодо ефекту бустерної дози.

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"Однак, дійсно, це зараз перебуває ще на етапі попередніх статей, які ще не говорять про її потенційний ефект, окрім одного випадку, коли бустерна доза рекомендується для так званих імунокомпроментованих людей", - зазначив головний санлікар.

Він пояснив, що імунокомпроментовані особи - це ті люди, які хворіють на онкологічні або тяжкі соматичні хвороби.

"Тому зараз рекомендація полягає в тому, що... бустерну дозу рекомендують використовувати тільки для цього", - пояснив Кузін.

Як повідомляв УНІАН, всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити мораторій на бустерні дози вакцини від COVID-19 як мінімум до кінця року.

Автор: Антоніна Доломанжи