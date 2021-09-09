І внутрішній, і міжнародний COVID-сертифікати будуть видаватися терміном дії на один рік.

В Україні для вакцинованих проти COVID-19 громадян буде введено два внутрішніх сертифікати - "зелений" і "жовтий".

Про це заступник міністра - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив в інтерв'ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій.

Він нагадав, що на сьогодні в Україні є два типи сертифікатів про вакцинацію: міжнародний та внутрішній.

"Внутрішній сертифікат поки видається на півроку. Але після того, як сплине термін його дії, треба буде відмовитися від нього і завантажити новий - також на півроку. Таким чином, і внутрішній, і міжнародний сертифікати будуть видаватися терміном дії на один рік з моменту завершення курсу щеплення. Для однієї дози – це рік плюс 14 днів після завершення вакцинації однією дозою. Для дводозних вакцин – це плюс рік від другої дози", - пояснив Кузін.

Читайте такожСвітовий банк до кінця року виділить Україні $230 мільйонів на боротьбу з COVID-19Водночас він розповів, що наразі розробляється проект постанови уряду щодо пом’якшення вимог до бізнесу і відвідування закладів для тих людей, які отримали повний курс щеплення і мають внутрішній сертифікат.

"Сподіваюся, що на цьому чи на початку наступного тижня він уже буде прийнятий. Ми хочемо дозволити більш полегшені норми роботи бізнесу і відвідування закладів тим людям, які отримали повний курс щеплення і мають цей внутрішній сертифікат", - сказав головний санлікар.

Він пояснив, що, наприклад, заклади харчування у "червоній" зоні епіднебезпеки раніше закривали, а у "жовтій" зоні обмежували кількість людей, які можуть перебувати у таких закладах. За новими нормами, які пропонуватиме МОЗ, такі заклади зможуть працювати навіть у "червоній" зоні, якщо персонал буде вакциновано на 100%, також можна буде знімати обмеження на кількість посадкових місць, якщо відвідувачі закладів будуть щеплені та зможуть продемонструвати QR-код на вході.

"Я думаю, що наступного тижня МОЗ вийде вже з офіційним роз'ясненням, як це буде працювати. Невеличка затримка зараз виникла саме з тим, щоб технічно врегулювати це питання. Зараз сертифікат генерується лише після двох доз. Буде запроваджено так званий "зелений" та "жовтий" сертифікати. "Зелений" – це внутрішній сертифікат, який видається після двох доз, тобто людина повністю вакцинована. "Жовтий" сертифікат – це сертифікат після першої дози. Людина зможе користуватися тими самими послугами, відвідувати, наприклад, заклад харчування або спортивний заклад, але термін дії "жовтого" сертифіката – це, по суті, час між двома щепленнями, 21-28 днів", - пояснив Кузін.

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого, вже повністю імунізовані більш як 4,5 млн громадян.

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Автор: Леся Лещенко