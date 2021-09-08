Наразі жодна країна з низьким рівнем доходу не вакцинувала навіть 40% свого населення.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає продовжити мораторій на бустерні дози вакцини від COVID-19 як мінімум до кінця року.

Як передає cnbc, ВООЗ раніше закликала світових лідерів відкласти введення бустерних доз до кінця вересня.

"Відтоді у світі мало що змінилося, тому сьогодні я закликаю продовжити мораторій, принаймні, до кінця року, щоб кожна країна могла вакцинувати не менше 40% свого населення", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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За даними ВООЗ, у всьому світі було введено близько 5,5 мільярдів доз вакцини, але 80% з них були введені в країнах з високим або вище середнього рівнем доходу.

Майже 90% країн з високим рівнем доходів вакцинували не менше 10% свого населення, а 70% країн з високим рівнем доходів вакцинували не менше 40% свого населення.

При цьому, як зазначив гендиректор ВООЗ, "жодна країна з низьким рівнем доходу не досягла жодної мети".

"Країни з високим рівнем доходів пообіцяли пожертвувати понад 1 мільярд доз, але пожертвувано менш як 15% цих доз", - наголосив він.

Генеральний директор сказав, що ВООЗ закликає до забезпечення справедливості щодо вакцин з самого початку впровадження вакцини і що це не повинно відбутися після того, як про найбагатші країни подбають.

"Ми не хочемо більше обіцянок, ми просто хочемо вакцини", - сказав Гебрейесус.

Довідка УНІАН. Бустерна доза вакцини – це третє щеплення препаратом проти коронавірусу, яке проводять щонайменше через 5 – 6 місяців після завершення імунізації, тобто другої дози вакцини.

Зниження ефективності вакцин та потрібність третьої дози пояснюють появу мутованих версій коронавірусу, особливо вплинув на ефективність препаратів штам Дельта.

Тож про імунізацію трьома дозами своїх вакцин заявили чи не усі виробники схвалених COVID-вакцин, зокрема:

у Pfizer оголосили, що ефективність їх вакцини знижується приблизно на 6% кожні два місяці, знижуючись приблизно до 84% через 6 місяців після другого щеплення.

вакцина від Moderna ефективна майже на 93% проти коронавірусу навіть через 6 місяців після вакцинації, але нові мутації коронавірусу можуть вплинути на ефективність з часом.

бустерна доза вакцини Sinovac Biotech підвищує рівень антитіл проти штаму Дельта. Ефективність вакцини у протидії штаму зростає у понад 2,5 раза.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Автор: Катерина Гірник