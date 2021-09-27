У МОЗ наголосили, що відтягнути ці пікові навантаження можна лише шляхом імунізації населення.

У Міністерстві охорони здоров'я очікують на пік захворюваності COVID-19 в Україні приблизно у листопаді, проте якщо кількість хворих продовжуватиме зростати, то епідситуація може значно погіршитися вже у жовтні.

Про це заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Раніше ми, дійсно, вважали, що піковий рівень навантаження на систему охорони здоров'я припаде на листопад-грудень цього року. Зараз ми бачимо, що майже за всіма прогнозами такі пікові навантаження можуть бути раніше", - сказав Кузін.

За його словами, оцінювати, наскільки раніше може статися сплеск захворювання дуже важко, адже ситуація змінюється досить швидко.

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"Те, що ми бачимо точно, - пікові навантаження будуть однозначно припадати на листопад. Але чи будуть вони зачіпати жовтень, чи будуть відтягуватися на грудень - поки сказати важко", - зазначив Кузін.

Він додав, що відтягнути ці пікові навантаження можна лише шляхом імунізації населення.

"Потрібно вибрати собі пункт щеплення, вибрати той препарат, яким хочете щепитись, і провакцинуватись. Зараз МОЗ максимально скоротило інтервали введення між двома дозами вакцини. Це зроблено для того, щоби якомога більше людей було охоплено щепленнями саме до початку епідемічного підйому захворюваності", - резюмував головний санітарний лікар.

Як повідомляв УНІАН, в Україні минулого тижня вже перетнули межу у 9 тис. інфікованих коронавірусом за добу.

Від початку вакцинальної кампанії, тобто з 24 лютого, в країні проти COVID-19 щеплено понад 6,7 млн осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – більш як 5,4 млн.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Леся Лещенко