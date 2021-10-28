Фейки про щеплення в мережі часто відлякують українців піти й зробити вакцинацію від COVID-19.

Заступник міністра охорони здоров'я та головний державний санітарний лікар Ігор Кузін закликав не вірити фейкам щодо вакцинації від COVID-19. Деякі поширюють інформацію про те, що щеплення нібито викликають безпліддя або впливають на ДНК, проте це не відповідає дійсності.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я хотів би почати з того, що зараз 8 з 10 людей, які помирають, - це люди похилого віку. І я б закликав кожного захистити своїх рідних та близьких і спонукати їх провести вакцинацію, бо це дійсно невідворотні втрати, втрати, які неможливо буде ніколи повернути", - сказав він.

Кузін наголосив, що вакцини, які застосовують в Україні, були добре вивчені, і не викликають тих ефектів, якими людей лякають у мережі.

Читайте такожЛікар попередив, яким містам України через COVID-19 скоро загрожує колапс"Другою ключовою тезою для мене є те, що вакцини є ефективними, та про це є доказова медицина, про це є дослідження. Тому не довіряйте фейкам або якимось групам, які прочитали про якісь віртуальні речі, що вакцина викликає або безпліддя, або впливає на вашу ДНК", — сказав Кузін.

Головний санлікар підкреслив, що протиепідемічні заходи у вигляді носіння масок і дистанції між людьми не повинні ігноруватися в будь-якому випадку.

"Напевно остання теза - це те, що вакцинація є дійсно ефективним методом, коли людина, навіть якщо вона і буде інфікована, вона переносить захворювання в легкій формі. Але не варто забувати про звичайні протиепідемічні норми, дотримуватись дистанції, використовувати маски... слідкуйте за цими нормами, які зараз є, це також ефективні дії проти коронавірусу", - сказав він.

Кампанія з вакцинації почалася в Україні 24 лютого. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що пацієнти COVID-реанімацій закликали українців вакцинуватися, адже кількість нових випадків зараження стрімко росте, а у лікарнях кисню може вистачити не усім.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Леся Лещенко