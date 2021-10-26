Станом на 1 жовтня менш як 60% дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі три дози вакцини проти поліомієліту.

Заступник міністра охорони здоров'я України - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін наголошує на критично низькому показнику вакцинації від поліомієліту в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

"На жаль, на 1 жовтня лише 59,7% дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі три дози вакцини проти поліо. І це є критично низьким показником для України, у тому числі, який представляє певний епідемічний ризик поширення поліо на території країни", - наголосив Кузін.

Він зауважив, що поліомієліт може спричиняти параліч на все життя, а інколи - бути летальним.

"Тому я б хотів... закликати батьків не нехтувати здоров'ям своїх дітей і ще раз передивитися вакцинальний статус своїх дітей, переконатися в тому, що діти пройшли повний курс щеплень, який зараз прописаний в рамках Національного календаря щеплень", - наголосив Кузін.

Він нагадав, що відповідно до цього календаря, планові вакцинації роблять у 2, 4, 6 та 18 місяців життя дитини, а також у 6 та 14 років.

У випадку, якщо якесь щеплення було пропущене, додав урядовець, необхідно звернутися до свого педіатра чи сімейного лікаря.

Кузін також підкреслив, що попри нинішню ситуацію з коронавірусом, рутинна, планова вакцинація не має зупинятися.

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Своєю чергою, керівник програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Гійом Сімонян також закликав провакцинувати дітей від поліомієліту. "Охоплення вакцинацією в Україні треба підіймати - для того, щоб закривати двері для вільного входу поліомієліту", - сказав він.

Також голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін зауважив: "Наші останні дослідження показують, що лише 82% українських батьків мають позитивне ставлення до вакцинації".

Крім того, старший радник програми з імунізації Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) Умід Шарапов також наголосив, що необхідно спільно працювати над тим, аби кожна українська дитина отримала ефективну вакцину від поліомієліту.

Поліомієліт у дитини з Рівненщини

Окрім цього, головний санлікар Ігор Кузін зазначив, що епідеміологічне розслідування захворювання на поліомієліт у дитини з Рівненщини ще триває.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня підтвердили випадок паралічу внаслідок захворювання на поліомієліт у 1,5-річної дитини з Рівненської області. Пізніше стало відомо, що в родині, де поліомієліт паралізував немовля, захворіло ще шестеро дітей.

Кузін наголосив, що поліомієліт є захворюванням, яке повністю керується засобами імунопрофілактики. "За умови належного рівня охоплення щепленнями, випадків поліомієліту в державах не реєструється і діти можуть почуватися захищеними", - сказав він.

Водночас Кузін констатував, що поліомієліт "повернувся до України".

"Він став причиною паралічу дитини віком 17 місяців в Рівненській області. Зараз у нас ще відбувається епідеміологічне розслідування. Але попередні результати вже будуть сьогодні озвучені Центром громадського здоров'я", - зазначив він.

Урядовець додав, що в Україні дійсно було зафіксовано випадок вакциноспорідненого поліовірусу типу 2.

"Відбулося позачергове засідання Комісії з ТЕБ та НС на рівні Рівненської області, де було оголошено надзвичайну ситуацію біологічного характеру обласного рівня. І відповідно... було запущено такий "нульовий" раунд імунізації дітей на рівні області, який є необхідним для того, щоб захистити дітей від поліовірусу", - зауважив він.

Серед основних наступних кроків щодо цього спалаху, додав Кузін, - проведення якісного і повноцінного епідеміологічного розслідування. "Зараз дві команди працюють як на рівні Рівненської області, так і на рівні Закарпаття... І також візити були вже сплановані, вони вже були проведені. Наразі очікуються саме результати лабораторних досліджень за підсумками цих візитів", - сказав він.

Фахівчиня відділу епідемічного нагляду Центру громадського здоров'я Ірина Кисляк пояснила, що діти з родини, в якій дитина захворіла на поліомієліт (всього в родині 10 дітей), відвідували Закарпатську область. Так, робоча група у складі фахівців ЦГЗ, ЮНІСЕФ та Всесвітньої організації охорони здоров'я відвідали і Рівненську, і Закарпатську області.

"У Закарпатській області ми також були в місцях, де знаходилися ці діти. З цієї сім'ї в Закарпатській області було двоє дітей, два хлопчики. Саме ті місця, де контактували діти, - також були забрані матеріали від контактних осіб, була забрана вода з навколишнього середовища. І всі ці зразки були доставлені до нас в референс-лабораторію... Центру для подальших досліджень. На сьогоднішній день ці дослідження тривають, і робота щодо визначення збудників також триває", - сказала Кисляк і зауважила, що 17-місячна дитина щеплена не була.

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Своєю чергою, старший радник програми з імунізації Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) Умід Шарапов повідомив, що в рамках проведення розслідування цього спалаху експерти з поліовірусу з Атланти наприкінці тижня приїдуть до України, аби також допомогти у розслідуванні.

Поліомієліт: що відомо

Поліомієліт - це інфекційна хвороба, яка вражає нервову систему. Найбільш уразливими є діти до 5 років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше - через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Перші симптоми хвороби - лихоманка, втома, головний біль і слабкість у м'язах. За лічені години може з'явитися параліч, найчастіше уражає ноги. Кожен десятий помирає від задухи.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий.

Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.

Автор: Таня Поляковська