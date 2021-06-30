Днями ВООЗ дозволила щеплювати проти COVID-19 дітей і підлітків.

Наразі зробити щеплення від коронавірусу можуть лише українці, які старші 18 років. Вакцинація в країні відбувається за затвердженою дорожною картою.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина.

"Спочатку вакцинувалися люди, які мають критичний ризик захворіти. Зараз четвертий етап - це люди "60-52" і люди "18-59" з хронічними захворюваннями. На п'ятому етапі будуть вакцинуватися люди 18+. Поки що дорожною картою щеплення молодших не передбачається", - наголосив він.

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Слід зауважити, що Всесвітня організація охорони здоров'я вперше від початку пандемії COVID-19 заявила, що дітей і підлітків можна вакцинувати від коронавірусу. Утім, словами Родини, в Україні поки це не передбачено, адже треба виконати прописані п'ять етапів.

"В процесі дорожня карта переглядається. Ми не виключаємо, що це станеться найближчим часом і буде розширено коло людей, які підлягають вакцинації", - каже Роман Родина.

Він наголосив, що наразі країни працюють над тим, як бути з дітьми і підлітками, яких не вакцинують. Адже зараз деякі країни світу пускають до себе лише тих, хто отримав дві дози щеплення. Це стосується і малолітніх. "Будуть двосторонні угоди. Всі ці подробиці там прописуються", - розповів генеральний директор Центру громадського здоров'я Роман Родина.

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Перші центри масової вакцинації населення почали відкриватися в Україні з 29 травня.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко