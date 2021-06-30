За добу в Україні з коронавірусом госпіталізували 360 осіб, померли 40 пацієнтів, а одужали - 2 294.

За минулу добу, 29 червня, в Україні виявили ще 633 випадки коронавірусу, зокрема у 31 дитини та 19 медичних працівників. Вчора 360 пацієнтів госпіталізували, 2 294 — одужали, а 40 — померли від ускладнень.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Вчора МОЗ повідомляв про 182 нових випадки коронавірусу, що в декілька разів менше, ніж сьогодні.

З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих. Кількість тих, хто одужав за добу, два місяці значно перевищує число хворих.

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Найбільше нових випадків виявили в Києві (225), Донецькій (48), Харківській (34), Луганській (32) та Львівській (30) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 235 096 випадків зараження коронавірусом. З них 52 340 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 166 668 — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 45 794 тести на коронавірус: методом ПЛР — 22 511, методом ІФА — 9 581. Також зробили 13 702 експрес-тести на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 10,8 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

81 637 людей щеплено проти COVID-19 за добу 29 червня 2021 року. Одну дозу отримали 21 475 людей, повністю імунізовані - 60 162 людини.

Протягом доби працювали 518 мобільних бригад, 1 336 пунктів щеплення та 2 центри вакцинації.

Станом на 29 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 756 424 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 933 946 людей, з них отримали 1 дозу – 1 933 944 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 649 524 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 583 468 щеплень.

Коронавірус у світі: що відомо

Станом на ранок 30 червня у світі зафіксували понад 182,5 млн випадків зараження коронавірусом, з них понад 3,9 млн - летальні, одужали вже понад 167,1 млн осіб.

За даними сайту Worldometer, у світі виявлені 182 581 379 випадків коронавірусу, зокрема 3 953 863 – летальних, одужало 167 177 916 осіб.

Антилідерами за кількістю випадків хвороби у світі є США (34 527 493), Індія (30 361 699), Бразилія (18 513 305), Франція (5 772 844), Росія (5 493 557), Туреччина (5 420 156).

Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях.

Україна серед країн світу займає 81 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 15 позицію.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко