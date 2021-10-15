Таким особам видаватимуть довідку, а дані вноситимуться в електронну систему.

Довідку про медичні протипоказання, які унеможливлюють щеплення від COVID-19, учителям надаватиме сімейний лікар.

Про це заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

"Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або вакцинуватися. В наказі говориться про обов’язковість вакцинації, окрім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна за станом здоров’я. Але, повірте, це невеликий відсоток людей – це 3–4% всього. Це сформовано, можливо, такий міф про те, що багатьом людям не можна вакцинуватися", – сказав міністр.

За його словами, надання довідок про наявність протипоказань буде під суворим контролем.

Читайте такожЗ 18 жовтня ще чотири області перейдуть в "червону" зону карантину: список"Зараз ми все робимо для того, щоб запобігти відразу будь-яким підробкам. Це буде в електронній системі охорони здоров’я. І довідка так само буде видаватися, як і COVID-сертифікат. Лікар, який видає цю довідку, буде робити медичний запис в електронній системі. І цей медичний запис можна спокійно відслідкувати, чому конкретній людині дана довідка про медичний відвід, якщо раніше, наприклад, не було записів про таку хворобу в історії хвороби, яка ведеться в електронному вигляді", – поінформував Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, у МОЗ затвердили перелік професій, вакцинація для яких є обов’язковою. У переліку, зокрема, освітяни.

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Автор: Світлана Закелова