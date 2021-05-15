В Україні вчора щеплення від коронавірусу отримали понад 23,6 тис. осіб.
Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив у Facebook.
Читайте такожЛитва надасть Україні 100 тисяч доз вакцин від COVID-19«23 638 людей щеплено проти COVID-19 за добу 14 травня 2021 року в Україні», - написав він.
Загалом від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 936 тис. 499, з них отримали дві дози – 13 тис. 661.
Щеплення проводилось 271 мобільною бригадою з імунізації та у 910 пунктах щеплень.
Станом на 10 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 553 тис. 415 людини.
Вакцинація в Україні
- Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.
- Україна отримала 1,2 мільйона доз вакцини компанії Sinovac, 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У рамках СOVAX – 367 тисяч вакцин від AstraZeneca-SKBio та 117 тисяч доз Comirnaty/Pfizer.
- До кінця травня чекають ще на 705 тисяч доз вакцини в рамках COVAX. Ще близько 500 тисяч доз Pfizer за прямими контрактами повинні прибути в Україну у травні-червні.
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