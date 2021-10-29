Сьогодні серед госпіталізованих пацієнтів 80% - це киснезалежні.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що у порівнянні з весняною хвилею споживання кисню одним хворим на COVID-19 зросло у 5-6 разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, яке триває в Одесі.

"Україна продовжує перебувати у фазі загострення епідемії. Уже 16 областей перейшли у червоний рівень епідемічної небезпеки... І це не тільки колір - це суворе дотримання карантинних обмежень… Оскільки є два універсальні рецепти боротьби з COVID-19 - це карантинні обмеження і вакцинація", - зазначив міністр.

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Він закликав органи місцевого самоврядування, поліцію та профільні служби контролювати це, оскільки самостійно медична система не зможе впоратися з проблемою. "Позитивний момент, що розрив між госпіталізаціями та виписками починає скорочуватися. Вже немає отого сніжного кому, який був на початку жовтня, коли масово люди надходили у лікарні. Сьогодні у певних регіонах відбулася стабілізація на високих цифрах, але це не час для розслаблення, а час для певної передишки", - зауважив очільник МОЗ.

Ляшко додав, що якщо математично змоделювати, скільки життів зберегла вакцинація, то це вже як мінімум 3,5 тис. осіб за останні два місяці.

За його словами, наразі у системі охорони здоров'я розгорнуто 70 тис. ліжок, які готові приймати хворих з коронавірусною хворобою, 48 тис. 643 ліжка із них - зайняті.

"Ми майже зайняли таку кількість ліжок, яка у нас була у весняний період епідемії. Споживання кисню на ці цифри, які ідентичні весняній хвилі, зросло у 5-6 разів. Тобто один пацієнт споживає у 5-6 разів більше кисню, ніж минулої хвилі. Сьогодні серед госпіталізованих 80% пацієнтів - це киснезалежні", - розповів він.

Зокрема, раніше двохтонну ємність у лікарнях треба було заповнювати раз на 10 днів, а сьогодні або кожного дня, або раз на два дні, тому й запасів кисню у закладі залишається на 1-2 дні.

Міністр додав, що один із двох заводів із вироблення кисню, які до цього зупинилися на регламентні роботи, вже працює, а другий почне працювати з понеділка.

"Вони зупинилися, щоб відновитися і продовжити працювати з більшою потужністю... А це додаткові 140 тонн рідкого кисню до системи, і ми координуємо цей процес, щоб жоден заклад не залишився один на один з проблемою і кожному, хто потребує кисню, він був доставлений", - наголосив Ляшко.

Він уточнив, що наразі 280 лікарень мають автономні джерела киснепостачання.

Нагадаємо, раніше Ляшко розповів, що для покриття потреб в кисні для хворих на ковід зараз залучено 35 підприємств, що виробляють кисень.

"Сьогодні жоден пацієнт, жодна лікарня України не залишені без кисню", – стверджує Ляшко.

При цьому визнав, що в певних лікарнях та регіонах підвищений попит на кисень.

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Автор: Антоніна Доломанжи