При цьому, "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки продовжує діяти у Волинській та Закарпатській областях.

З сьогоднішнього дня "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки почав діяти на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

Жовтий рівень передбачає заборони на:

відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше ніж 50% учнів та викладачів

роботу освітніх закладів, в яких вакциновано менше 100% персоналу

масові заходи

роботу кінотеатрів, театрів, інших закладів культури

роботу ресторанів та кафе, окрім роботи на винос та доставки

роботу спортзалів і басейнів

діяльність готелів, санаторних, соціальних закладів

міжобласні та міжнародні перевезення

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При цьому обмеження, передбачені 'жовтим' рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі мають "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікати, підтвердження одужання від коронавірусу або негативні тести на коронавірус, повідомляє радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, очільник МОЗ Віктор Ляшко анонсував послаблення карантинних обмежень у шести областях 21 грудня.

Червоний рівень епідеміологічної небезпеки продовжує діяти у Волинській та Закарпатській областях.

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