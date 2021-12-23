З сьогоднішнього дня "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки почав діяти на території Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.
Жовтий рівень передбачає заборони на:
відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більше ніж 50% учнів та викладачів
роботу освітніх закладів, в яких вакциновано менше 100% персоналу
масові заходи
роботу кінотеатрів, театрів, інших закладів культури
роботу ресторанів та кафе, окрім роботи на винос та доставки
роботу спортзалів і басейнів
діяльність готелів, санаторних, соціальних закладів
міжобласні та міжнародні перевезення
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При цьому обмеження, передбачені 'жовтим' рівнем, не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі мають "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікати, підтвердження одужання від коронавірусу або негативні тести на коронавірус, повідомляє радіо Свобода.
Як повідомляв УНІАН, очільник МОЗ Віктор Ляшко анонсував послаблення карантинних обмежень у шести областях 21 грудня.
Червоний рівень епідеміологічної небезпеки продовжує діяти у Волинській та Закарпатській областях.
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