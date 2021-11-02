Батьки самостійно зможуть згенерувати СOVID-сертифікат дітям від 12 років, які отримали одну дозу вакцини чи пройшли повний курс щеплення від коронавірусу.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі.
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Щоб отримати дитячий СOVID-сертифікат, потрібно:
- Переконатися, що у вас на смартфоні встановлена остання версія застосунку "Дія".
- Авторизуватися в "Дії".
- Додати в застосунку свідоцтво про народження дитини.
- У меню "Послуги" вибрати "COVID-сертифікати".
- Сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом із вашими.
"Діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в "Дії" за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричним паспортом", - зазначається у повідомленні.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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