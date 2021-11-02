Однак ще зарано говорити про те, що країна вже вийшла на пік захворюваності і вже почнеться подальша стабілізація та спадання.

Україна демонструє перші ознаки стабілізації захворюваності на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

За його словами, наразі Україна демонструє перші ознаки стабілізації захворюваності на COVID-19, однак ще зарано говорити про те, що країна вже вийшла на пік захворюваності і вже почнеться подальша стабілізація та спадання.

Читайте такожЗа добу від COVID-19 в Україні померли 700 людей, у Києві – 60 (відео)"Кількість нових виявлених випадків зараз в Україні стабілізується. Ту саму картинку стабілізації ми бачимо і по госпіталізаціях", - розповів експерт.

За даними KSE, тижневе зростання госпіталізацій наразі становить 3%, а тиждень тому цей показник становив близько 20%.

"Це дійсно може означати, що поступово Україна виходить на свій пік захворюваності... Ці сім днів Україна перебуває на плато за рівнем госпіталізацій і виявлення випадків, і далі ми побачимо, що й за смертністю також. Але така стабілізація, ці сім днів - це дуже мало, щоб говорити про те, що Україна вже вийшла на свій пік і почне спадати…" - наголосив експерт.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Антоніна Доломанжи