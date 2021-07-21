Україна має необхідну кількість вакцин для всіх бажаючих.

Україна до кінця літа має отримати 13 млн вакцин від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду.

"Сумарно до кінця літа Україна має домовленості на поставку 13 млн доз вакцин. Тобто ми маємо необхідну кількість вакцин для всіх бажаючих",- сказав очільник уряду.

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Шмигаль також нагадав, що на сьогодні в Україні зроблено майже 4,3 млн щеплень: майже 2,8 млн українців отримали перше щеплення, 1,5 млн - повністю завершили вакцинацію.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Міністерство охорони здоров'я оголосило про старт п'ятого етапу вакцинації від COVID-19. З 21 липня усі дорослі, яким виповнилось 18 років, зможуть зробити щеплення.

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Автор: Леся Лещенко