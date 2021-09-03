Кількість нових випадків захворювання за тиждень зросла на чверть та два дні поспіль коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищив граничні для "зеленої" зони 4%.

В Україні через прискорення зростання захворюваності та смертності від COVID-19 ймовірне запровадження посилених карантинних обмежень в першій половині вересня.

Такий прогноз озвучив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Він зазначив, що кількість нових випадків захворювання в нашій країні за тиждень зросла на чверть та два дні поспіль коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищив граничні для "зеленої" зони 4%.

"Поточна ситуація залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему зростає — кожне п’яте "ковідне" реанімаційне ліжко зайняте пацієнтами, на 14% зайняті ліжка "з киснем". Добова смертність також зросла і в середньому становить 38 осіб на добу (наполовину більше проти минулого тижня)", - зауважив Ганиченко.

Також він зазначив, що щодо ситуації у світі, то Європа продовжила утримувати максимальні значення захворюваності. На найвищому рівні поточної хвилі стабілізується Північна Америка.

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Автор: Ірина Погоріла