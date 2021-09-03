За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Києві, Одеській та Харківській областях

В Україні за добу виявили 2693 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 171 дитина та 40 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо у Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 826 осіб; зафіксовано 45 летальних випадків; одужали 1 112 осіб.

Крім цього за добу проведено тестувань – 52 375 (зокрема методом ПЛР – 23 538, методом ІФА – 7305); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 532.

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 293 541 особа;

одужало – 2 210 866 осіб;

летальних випадків – 53 922;

проведено ПЛР-тестувань – 12 055 523.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 321 випадок;

Вінницька область – 54 випадки;

Волинська область – 52 випадки;

Дніпропетровська область – 191 випадок;

Донецька область – 157 випадків;

Житомирська область – 67 випадків;

Закарпатська область – 30 випадків;

Запорізька область – 117 випадків;

Івано-Франківська область – 85 випадків;

Київська область – 115 випадків;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 90 випадків;

Львівська область – 213 випадків;

Миколаївська область – 42 випадки;

Одеська область – 236 випадків;

Полтавська область – 28 випадків;

Рівненська область – 53 випадки;

Сумська область – 71 випадок;

Тернопільська область – 71 випадок;

Харківська область – 231 випадок;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 104 випадки;

Черкаська область – 50 випадків;

Чернівецька область – 164 випадки;

Чернігівська область – 52 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла