В Україні за добу виявили 2693 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 171 дитина та 40 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо у Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 826 осіб; зафіксовано 45 летальних випадків; одужали 1 112 осіб.
Крім цього за добу проведено тестувань – 52 375 (зокрема методом ПЛР – 23 538, методом ІФА – 7305); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 532.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 293 541 особа;
- одужало – 2 210 866 осіб;
- летальних випадків – 53 922;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 055 523.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 321 випадок;
Вінницька область – 54 випадки;
Волинська область – 52 випадки;
Дніпропетровська область – 191 випадок;
Донецька область – 157 випадків;
Житомирська область – 67 випадків;
Закарпатська область – 30 випадків;
Запорізька область – 117 випадків;
Івано-Франківська область – 85 випадків;
Київська область – 115 випадків;
Кіровоградська область – 9 випадків;
Луганська область – 90 випадків;
Львівська область – 213 випадків;
Миколаївська область – 42 випадки;
Одеська область – 236 випадків;
Полтавська область – 28 випадків;
Рівненська область – 53 випадки;
Сумська область – 71 випадок;
Тернопільська область – 71 випадок;
Харківська область – 231 випадок;
Херсонська область – 90 випадків;
Хмельницька область – 104 випадки;
Черкаська область – 50 випадків;
Чернівецька область – 164 випадки;
Чернігівська область – 52 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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