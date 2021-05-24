За словами Радуцького, раніше ВООЗ допомогла Україні з тест-системами для виявлення "британського", "південноафриканського" та "бразильського" штамів.

Всесвітня організація охорони здоров'я наприкінці минулого тижня надала Україні партію тест-систем, що здатні методом ПЛР виявити "індійський" штам коронавірусу.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

"Україна зможе оперативно виявити "індійський" штам коронавірусної хвороби. Наприкінці минулого тижня Центр громадського здоров’я отримав від ВООЗ партію тест-систем, здатних методом ПЛР виявити "індійський" штам", - заявив він.

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Радуцький зазначив, що раніше ВООЗ допомогла Україні з тест-системами для виявлення "британського", "південноафриканського" та "бразильського" штамів.

За його словами, такі тест-системи значно спрощують процедуру визначення мутацій вірусу. Наразі регіональні лабораторії за спеціальним алгоритмом серед усіх позитивних тестів визначають декілька зразків, які відправляють до Києва. Вони проходять перевірку тест-системами, і у разі, якщо результат на мутацію вірусу позитивний, відправляються до однієї з трьох лабораторій на підтвердження: або до великої фармацевтичної компанії, з якою укладений відповідний договір, або до Інституту молекулярної біології та генетики, або до лондонської клініки "Шаріте".

Що цьому передувало

11 травня тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні є загроза виникнення четвертої хвилі COVID-19, що може бути спричинена "індійським" штамом коронавірусу.

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Автор: Костянтин Гончаров