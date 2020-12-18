Прем’єр зазначає, що перемовини ведуться з міжнародними виробниками, які пройшли три рівні сертифікації і мають відповідні дозволи та ліцензії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголошує, що Україна веде перемовини з усіма виробниками вакцин, крім російської.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

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Відповідаючи на запитання щодо того, з ким ведуться перемовини про вакцину від COVID-19 для України, Шмигаль наголосив: "Стосовно джерел отримання вакцин, два рівні: ведемо перемовини на рівні керівників держав, а також ведемо перемовини з усіма виробниками вакцин, крім російської. Всі міжнародні виробники, звичайно, на сьогоднішній день, які мають ліцензовані вакцини вже, які пройшли три рівні сертифікації і мають відповідні дозволи і ліцензії, - з усіма цими виробниками міністр охорони здоров'я веде перемовини на рівні керівників цих підприємств".

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Автор: Тетяна Поляковська