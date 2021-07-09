Усі вони перебувають у важкому стані.

В Івано-Франківській області троє підлітків потрапили у реанімацію після укусів змій.

Про це повідомляють у прес-службі Івано-Франківської ОДА.

Всі випадки сталися 8 липня. О 20:45 поступило повідомлення від чергового лікаря Коломийської дитячої лікарні про те, що у лікарню доставили жителя с. Казанів з діагнозом «Анафілактичний шок внаслідок укусу змії».

Постраждалий хлопець 2005 року народження перебуває в реанімаційному відділенні КНП «ОДКЛ» у важкому стані.

Читайте такожОбліплюють ноги: пляжі Одеси "атакували" жуки (відео)В той самий час поступило повідомлення про те, що о 20:40 в лікарню поступила жителька м. Кривий Ріг, яку в с. Осмолода вкусила змія за праву руку.

Постраждала дитина 2009 року народження перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.

О 22:10 на ОКЦ ГУ ДСНС поступило повідомлення, що о 12:30 в с. Кінчаки на дитячій площадці змія укусила хлопця 2005 року народження.

Постраждалий перебуває в реанімаційному відділенні у важкому стані.

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Автор: Людмила Жерновська