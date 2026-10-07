РФ вдарила по енергетиці: в 'Укренерго' розповіли про ситуацію зі світлом після обстрілу

Споживання електроенергії знизилось через ясну погоду та застосовані заходи обмежень.

Внаслідок російських ударів на ранок зафіксовано нові знеструмлення у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій і Херсонській областях. Як повідомляє "Укренерго", там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Зазначається, що через пошкодження внаслідок російських обстрілів та з метою уникнення перевантаження обладнання в частині регіонів сьогодні вимушено застосовуються графіки відключень для всіх категорій споживачів. Обсяг відключень складає від 0,5 до 1,5 черги.

Споживання електроенергії знизилось. За даними "Укренерго", сьогодні, 7 жовтня, станом на 09:30, воно було на 4,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.

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"Причини змін – ясна погода у більшості регіонів України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. А також – вимушене застосування заходів обмеження у частині областей", - ідеться у повідомленні.

Вчора, 6 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері.

Користування потужними електроприладами енергетики закликають перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Відключення світла в Україні - останні новини

6 жовтня на тлі обстрілів з боку Росії в низці областей України було запроваджено графіки відключень світла.

Народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що графіки відключень світла у низці регіонів України пов’язані не тільки з наслідками атак російських окупантів, а з завершенням захисних споруд навколо енергооб’єктів перед зимою.

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