У Маріупольській міській лікарні №9 завдяки групі «Метінвест» в рекордні терміни облаштували нову кисневу станцію для лікування хворих на COVID-19.

Нова сучасна станція подачі кисню для хворих на коронавірус, яку нещодавно облаштували у Маріупольській міській лікарні №9 завдяки Групі компаній «Метінвест», дозволить швидко та якісно доставляти кисень у лікарню безпосередньо до хворого, тоді як раніше балони із киснем доводилось щодня доставляти у лікарні з заводу.

Про це повідомляє «24 канал».

«Це виглядало як окремі балони, які потрібно було привозити з заводу щодня. Кожен день їх необхідно було міняти багато разів. Зараз ми перейшли на новий рівень, пройшли еволюцію, з'явилися стаціонарні системи. Ми на етапі фінальної установки креосистеми, яка дозволяє в автоматизованому режимі забезпечувати киснем лікарні», – пояснив генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков.

Повідомляється, що на забезпечення Маріуполя киснем «Метінвест» уже витратила близько 72 мільйонів гривень.

Як зауважив мер Маріуполя Вадим Бойченко, саме завдяки підтримку групи у місті вдалося поліпшити ситуацію із захворюванням. Зараз немає жодних проблем із киснем, а число тих, хто поборов вірус високе.

«Рівень пацієнтів, які були інфіковані COVID-19 і які одужали становить 93%. Ми бачимо, що ліжко-місця, які ми підготували (600 місць), заповненні всього лиш на третину. Ми бачимо, що завдяки кисню ми зменшили час перебування пацієнта в лікарні, ми зменшити хід лікування. Тобто зараз ми керуємо цим процесом», – заявив Бойченко.

Крім того, група «Метінвест» також посприяла тому, щоб медзаклади Маріуполя отримали 15 висококласних апаратів ШВЛ, а медики, які пройшли навчання на цій техніці – комплекти медичного спецодягу.

При цьому Риженков підкреслив, що «Метінвест» не планує припиняти допомогу лікарням і мешканцям Маріуполя, у планах подальша взаємодія у подоланні пандемії.

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Автор: УНІАН