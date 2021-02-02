Раніше балони з киснем щодня доставляли до лікарні.

Коштом "Метінвесту" вдалося у рекордні терміни - три тижні - облаштувати нову кисневу станцію у Маріупольській лікарні №9.

Про це повідомляє "24 канал". Раніше балони з киснем щодня доставляли до лікарні. Тепер така необхідність відпала.Читайте такожМеткомбінат Ілліча в 2020 році в чотири рази збільшив постачання кисню до лікарень Маріуполя

За словами гендиректора "Метінвесту" Юрія Риженкова, подача кисню в Маріупольській лікарні вийшла на новий еволюційний рівень, адже сучасна технологія дозволить швидко та якісно доставляти кисень безпосередньо до хворого.

"На 276 ліжок у нас понад 300 точок подачі кисню. Про таке можна було б тільки мріяти", – зазначив в.о. директора міської лікарні №9 Олександр Железняк.

Як свідчить статистика, понад 90% пацієнтів з коронавірусом одужують саме завдяки поставкам кисню. На цю важливу для мешканців Маріуполя ініціативу "Метінвест" витратив близько 72 млн грн.

Міська влада зазначає, що завдяки цьому у Маріуполі поліпшилась ситуація із захворюванням, наразі немає жодних проблем з киснем.

Гендиректор "Метінвесту" запевнив, що на цьому допомога компанії у сфері охорони здоров'я, звичайно, не обмежиться.

Крім того, за сприяння групи "Метінвест" медзаклади Маріуполя отримали 15 висококласних апаратів ШВЛ, а медики - комплекти медичного спецодягу.

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Автор: УНІАН